Волонтеры сообщили о спасении 89-летнего нижегородца, который провел в лесу три дня

Волонтеры искали пенсионера, который ушел за ягодами и не вернулся в Ардатовском округе Нижегородской области. Подробности операции по спасению ИА «Время Н» рассказал и поисково-спасательном центре «Рысь».

Как отметили представители организации, для поисков в лесу были направлены добровольцы из филиалов центра в Сарове и Выксе. Операция проводилась под флагом «угроза жизни», написало НИА «Нижний Новгород».

«Дедушке 89 лет. В субботу рано утром он уехал из дома, не предупредив родных, за своей любимой земляникой. Уехал на автобусе за несколько десятков километров от дома. Родственники указывают на одни излюбленные места пропавшего, местные жители называют ягодными совершенно другие. Информации очень мало, работать начинаем „на ощупь“. Ночь, следующие сутки — результата нет», — поделились информацией в центре.

Поиск затруднялся отсутствием мобильного интернета в районах, где могли быть свидетели. Но к вечеру вторника полицейские сообщили, что дедушка найден и жив. Оказалось, что пенсионер провел в лесу три дня и только на четвертый смог самостоятельно выйти и вернуться домой.