Волонтеры движения «Альтернатива» рассказали, что регулярно спасают людей из рук «нищенской мафии»

Волонтеры движения «Альтернатива» продолжают бороться с рабством в России. В беседе с KP.RU они рассказали о своих операциях и встречах с людьми, которые оказались в сложных ситуациях.

Менеджер в IT-проектах Кирилл и активист Мефодий, сотрудник организации, участвуют в спасательных операциях. Они работают в масках, чтобы защитить свою личность от «нищенской мафии».

Волонтеры вспоминают случаи, когда они спасали людей из рабства. Они говорят о разных ситуациях: от удерживания белорусов на стройке до освобождения уроженок Узбекистана с детьми из подвала в Петербурге.

По словам волонтеров, полиция реагирует на заявки по-разному. Иногда они приезжают вовремя и освобождают людей, а иногда не могут ничего сделать.

Юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина говорит, что организованное попрошайничество существует во всех странах мира. В России его расцвет был после декриминализации статей о бродяжничестве и попрошайничестве в 1991 году. Она призывает не давать деньги попрошайкам, а узнавать, что случилось, и обращаться в полицию.