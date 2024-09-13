Вологодские власти анонсировали внедрение противопожарной программы «Безопасное село»

Противопожарную программу «Безопасное село» планируют внедрить в Вологодской области. Об этом рассказали «Государственные новости», ссылаясь на сообщение регионального правительства.

Предполагается, что соответствующие меры помогут вывести пожарную безопасность сельской местности на новый уровень.

В рамках проекта населенным пунктам Вологодчины передадут 51 единицу спецтехники. Кроме того, будет компенсирована половина затрат на восстановление 686 деревенских водоисточников.

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