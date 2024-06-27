Вологодская область начала партнерство с Всероссийским обществом слепых

Между правительством Вологодской области и Всероссийским обществом слепых было заключено соглашение, которое открывает новые горизонты для сотрудничества. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

В центре внимания оказались инициативы по совершенствованию услуг реабилитации, организации социокультурных активностей и мотивации работодателей к открытию новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Также обсуждались планы по расширению ассортимента реабилитационного оборудования, предоставляемого в аренду через комплексные центры социального обслуживания, и повышение финансирования на обеспечение собак-поводырей.

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