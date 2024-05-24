Вологодская область будет наращивать сотрудничество с Белоруссией

Вологодская область и Белоруссия заявили о планах укреплять сотрудничество друг с другом. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу Вологодской области Георгия Филимонова.
Он написал в своем Telegram-канале, что главным образом взаимодействие будут наращивать в сферах сельского хозяйства и машиностроения. Вологодские власти сейчас планируют проанализировать все заключенные с Белоруссией ранее соглашения. А потом развивать направления, где были получены лучшие результаты.
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