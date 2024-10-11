Волгоградцев предупредили о заморозках до -5 градусов

Волгоградский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, местных жителей ждут заморозки. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Волгоградскую область ожидает резкое похолодание до -5 градусов. Ночью 11 октября температура снизится до -3 градусов, а днем поднимется до +16, а в южных районах — до +20. Ветер будет слабым, до 11 метров в секунду.
Ночью 12 октября снова ожидается -3 градуса, а днем — всего +13 с повышением ветра до 14 метров в секунду. Самой холодной станет ночь 13 октября с температурой до -5.
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