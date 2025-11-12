Вокзал «Горская» под Сестрорецком получил статус регионального памятника

Вокзал станции «Горская», расположенный вблизи Сестрорецка, был признан памятником регионального значения. Об этом объявила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга, написала Neva.Today .

Железнодорожный вокзал на станции «Горская» был построен в 1894 году. В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда он играл важную роль: через станцию перегоняли бронепоезд, а также она была частью «Малой дороги жизни».

Первые электрички начали ходить через станцию «Горская» в 1950-х годах, после того как было проведено электричество на приморско-белоостровское кольцо. До 1990-х годов на станции работала билетная касса.