Военный корреспондент RT Симонов представил фильм «Под Богом и огнем»

Фильм военного корреспондента RT Александра Симонова «Под Богом и огнем» посвящен теме духовной поддержки бойцов на фронте.

Картина повествует о деятельности священников, действующих на передовой, и их роли в укреплении морального духа воинов.

Фильм фокусируется на судьбах священнослужителей, служащих в горячих точках, где ведутся боевые действия. Симонов обращается к теме важности религии и веры в тяжелые минуты испытаний, подчеркивая, что религиозные деятели играют ключевую роль в психологической поддержке солдат.