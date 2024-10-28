Военный эксперт Литовкин объяснил лидерство России в рейтинге армий оружием и опытом СВО

Россия занимает лидирующие позиции среди армий мира из-за своего современного и порой не имеющего аналогов оружия, а также благодаря опыту специальной военной операции. Таким мнением поделился с Life военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, амерканское оружие тоже нельзя назвать плохим. Но оно предназначено для сражениями со странами третьего мира и значительно проигрывает и уступает по своим параметрам современным возможностям российской армии и ее вооружению.

То же самое касается и оружия большинства стран НАТО, добавил военный эксперт. Они окажутся просто неспособны дать отпор России, если захотят вступить с ней в военное столкновение.