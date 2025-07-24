Военный эксперт Дандыкин заявил, что антидроновая сеть должна защищать всю территорию России

Военный эксперт и член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в разговоре с «Абзацем» предложил расширить использование антидроновых сетей далеко за пределы прифронтовой зоны.
Сейчас такие средства активно применяются вблизи границ Украины, однако эксперт убежден, что аналогичные меры необходимы и для защиты важнейших инфраструктурных объектов, расположенных даже в глубинке России, включая крупные города.
Дандыкин подчеркнул важность комплексных мер безопасности, сочетающих применение противодроновых сеток с системами противовоздушной обороны и средствами радиоподавления. Он также уверен, что расходы на установку антидронов незначительны, а участие частного бизнеса способно значительно повысить уровень защищенности стратегических объектов.
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