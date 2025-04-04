Военные следователи по Тамбовскому гарнизону провели рейд по мигрантам

Сотрудники военного следственного управления СК России по Тамбовскому гарнизону провели совместный рейд с правоохранительными органами. Об этом рассказал лейтенант юстиции, следователь военного следственного отдела Станислав Юрин.

Целью операции было проверить, как соблюдается миграционное законодательство, а также выяснить, все ли лица, получившие российское гражданство, встали на воинский учет.

Всего военные следователи вместе с полицейскими проверили более 40 мигрантов. В военный комиссариат доставили пятерых человек.