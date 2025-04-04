Военные следователи по Тамбовскому гарнизону провели рейд по мигрантам

Сотрудники военного следственного управления СК России по Тамбовскому гарнизону провели совместный рейд с правоохранительными органами. Об этом рассказал лейтенант юстиции, следователь военного следственного отдела Станислав Юрин.
Целью операции было проверить, как соблюдается миграционное законодательство, а также выяснить, все ли лица, получившие российское гражданство, встали на воинский учет.
Всего военные следователи вместе с полицейскими проверили более 40 мигрантов. В военный комиссариат доставили пятерых человек.
Раннее более 40 нелегальных мигрантов задержали на рыбном производстве в Балашихе. Всех доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Кроме того, на предприятии выявили нарушения санитарных норм.
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