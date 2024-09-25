Водка с начала года подорожала почти на пять процентов

Руспродсоюз сообщил о росте цены на водку с начала года на 4,7%

Фото: РИА «Новости»

Водка с начала года подорожала на 4,7%. Об этом ТАСС сообщили в организации «Руспродсоюз».

По ее данным, если в январе литр водки в розницу в среднем стоил 707,9 рубля, то сейчас уже 741,2.

Ранее холдинг «Ромир» провел исследование и выяснил, что чаще всего этот напиток покупают женатые мужчины старше 30 лет с доходом выше среднего, у которых нет детей или есть один ребенок.

Кроме того, заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что доля потребления водки среди россиян остается высокой. Также он рассказал, в каком возрасте ее пьют чаще всего.

При этом хирург Александр Умнов заявил, что водка гораздо сильнее вредит женщинам, чем мужчинам, причем это касается любой дозы спиртного.

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