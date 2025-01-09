Водителям запретили употребление спиртного на месте после ДТП
Верховный суд запретил пить алкоголь водителям, которые ждут ГИБДД после ДТП
Верховый суд признал незаконным употребление алкоголя водителями, которые ждут инспектора ГИБДД после аварии. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Согласно документу, в марте 2023 года жителя Карелии Руслана Иванова признали виновным за употребление спиртного после ДТП и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.
Верховный суд оставил постановление без изменений. Согласно материалам дела, Иванов ехал на авто, принадлежавшем его знакомой. Водитель свернул в кювет, машина перевернулась и получила повреждения. Мужчина выпивал, пока ждал сотрудника ГИБДД для оформления аварии.
Ранее водителям рассказали, кода инспектор ДПС может проверить телефон водителя. Например, у правоохранителей есть такое право, когда им нужна запись с видеорегистратора.