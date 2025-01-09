Водителям запретили употребление спиртного на месте после ДТП

Верховый суд признал незаконным употребление алкоголя водителями, которые ждут инспектора ГИБДД после аварии. Об этом говорится в постановлении судебной инстанции, которое оказалось в распоряжении ТАСС .

Согласно документу, в марте 2023 года жителя Карелии Руслана Иванова признали виновным за употребление спиртного после ДТП и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.

Верховный суд оставил постановление без изменений. Согласно материалам дела, Иванов ехал на авто, принадлежавшем его знакомой. Водитель свернул в кювет, машина перевернулась и получила повреждения. Мужчина выпивал, пока ждал сотрудника ГИБДД для оформления аварии.

Ранее водителям рассказали, кода инспектор ДПС может проверить телефон водителя. Например, у правоохранителей есть такое право, когда им нужна запись с видеорегистратора.