Водителям посоветовали зимой прогревать двигатель на холостых оборотах от трех до пяти минут

Сайт «Деловой Петербург» опубликовал рекомендации, которые помогут автомобилистам подготовить машину к холодному сезону и морозам.

Для защиты от примерзания дверей эксперты советуют заранее обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, а замочные скважины — составом WD-40. Если замок уже замерз, растопить лед поможет спиртовой антисептик.

Прогревать двигатель на холостых оборотах рекомендуют от трех до пяти минут в зависимости от температуры воздуха. Включать печку на полную мощность сразу не стоит: постепенный прогрев снижает нагрузку на мотор и защищает остывшее лобовое стекло от появления трещин.

Если машина забуксовала в снегу или на льду, под ведущие колеса можно подложить салонные резиновые коврики либо насыпать кошачий наполнитель. Для временного улучшения сцепления на сложном участке также допустимо приспустить давление в шинах до 1,6–1,8 атмосферы.