Водители Петербурга и Ленобласти заплатили в ноябре свыше 670 млн рублей за нарушения ПДД

В первые 10 дней ноября водителям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выставили штрафы на сумму более 670 миллионов рублей. Об этом сообщил IVBG.ru .

Усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны региональной Госавтоинспекции привело к значительным результатам. Особое внимание уделялось тем, кто уклоняется от оплаты штрафов.

За указанный период 88 автомобилей были отправлены на спецстоянку из-за повторных нарушений и отказа оплатить штрафы. Также было составлено 1245 протоколов на водителей с иностранными номерами. Девять человек были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, добавил «Петроград».