Водителей в России призвали своевременно заменить удостоверения

Водителям, чьи права истекли в 2022–2023 годах, теперь необходимо самостоятельно заняться их обновлением. Об этом «Звезде» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

Автоэксперт пояснил, что с начала 2026 года автоматическое продление водительских прав прекратится. Ранее, если срок действия удостоверения заканчивался, оно оставалось действительным еще три года. Попов подчеркнул, что процесс замены прав остается неизменным.

Напомним, автоматическое продление прав было введено в апреле 2022 года для снижения административной нагрузки на граждан и бизнес.