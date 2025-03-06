Водителей предупредили о запрещенных вещах в легковом авто

Некоторые неочевидные вещи — например, бытовую технику — необходимо перевозить в машине с соблюдением определенных условий, а другие — и вовсе запрещены к перевозке. О том, чем грозит водителю нарушение таких норм, агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

Юрист напомнила, что в перечень запрещенных к перевозке в легковом автомобиле веществ и предметов входят взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны с газом, химикаты, а также запрещенная литература.

Этот список определяется несколькими нормативными актами, включая закон «О транспортной безопасности».

При этом не стоит забывать, что некоторые вещи можно перевозить лишь с соблюдением определенных условий. Так, к примеру, крупногабаритная бытовая техника должна быть надежно закреплена внутри салона, а для перевозки животных необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и безопасности движения.

Нарушения при транспортировке таких предметов в легковом автотранспорте может привести не только административную, но и уголовную ответственность, предупредила адвокат.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить требования к водителям каршеринга и оборудовать автомобили обязательными системами дистанционной блокировки и алкозамками.