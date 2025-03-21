Власти Свердловской области объявили начало пожароопасного сезона с 2 апреля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о начале пожароопасного сезона с 2 апреля и до 15 октября. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального департамента информационной политики.
Даты выбраны на основе опыта последних пяти лет и с учетом активного таяния снега. Меры позволят вовремя защитить леса и населенные пункты от природных пожаров, добавил RT.
Местным жителям напомнили, что нужно соблюдать правила безопасности при использовании открытого огня. Так, мангалы и жаровни необходимо размещать не ближе пяти метров от зданий, в радиусе 10 метров не должно быть горючих материалов. Кроме того, важно меть под рукой огнетушитель или ведро с водой.
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