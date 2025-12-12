Власти Салехарда объявили об открытии сурдологической службы на Ямале в 2026 году

Пресс-служба администрации Салехарда рассказала о планах по созданию новых медицинских направлений в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru .

По данным местных властей, в 2026 году впервые откроется сурдологическая служба, которая будет оказывать помощь пациентам с нарушениями слуха. Вместе с ней начнет работу первый в регионе эндокринологический центр.

Кроме того, местное правительство планирует улучшить оснащение медицинских учреждений: закупят 24 единицы диагностического оборудования и три резервных томографа.