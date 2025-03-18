Власти Салехарда анонсировали ярмарку в честь Дня оленевода

В Салехарде 22 и 23 марта на побережье реки Полябта состоится ярмарка, приуроченная ко Дню оленевода. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные администрации города.
На мероприятии будут представлены товары и изысканные блюда от 114 компаний, приехавших из различных регионов России.
«Это отличная возможность познакомиться с многообразием продукции, которую предлагают мастера и производители», — отметили представители администрации.
На продажу выставят изделия ручной работы, изготовленные членами Совета семей военнослужащих. Все вырученные средства пойдут на поддержку защитников страны. На набережной также откроют точки общественного питания, добавил RT.
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