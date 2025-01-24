Власти Саяногорска поблагодарили РУСАЛ за новое оборудование

Новое оборудование, включающее более 30 наименований, появилось в саяногорском Центре спортивных единоборств. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на Telegram-канал мэра Саяногорска Евгения Молоднякова.

Воспитанники ЦСЕ занимаются дзюдо, карате, боксом, вольной борьбой и самбо. Появление новых тренажеров, медболов, гирь и гимнастических полусфер позволит юным спортсменам завоевывать призовые места на соревнованиях, отметил градоначальник.

Молодняков поблагодарил за значимый для города подарок компанию РУСАЛ. По его словам, теперь борцы смогут оттачивать технику на самом высоком уровне.