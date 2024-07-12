Власти Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве с Китаем

Объем внешнеэкономической деятельности в Ростовской области выше, чем у других субъектов Южного федерального округа. Об этом заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По его словам, в период с января по апрель текущего года экспорт области вырос на 7,7%, торговый оборот — на 2%.

Глава ведомства также рассказал, что местные власти подписали соглашения о сотрудничестве с некоторыми крупными инвесторами из Китая. Кроме того, на рассмотрении находятся другие проекты с многомиллиардными инвестициями, добавил сайт RostovGazeta.ru.