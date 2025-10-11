Власти Петербурга сообщили о завершении реконструкции фасадов зданий на Невском проспекте

Реконструкция фасадов зданий на Невском проспекте Санкт-Петербурга близится к завершению. Работы ведутся в рамках городской программы благоустройства и реконструкции исторического облика центральной магистрали. Специалисты заканчивают покраску декоративных элементов, очистку поверхностей и восстановление кирпичных кладок. Об этом написала gazeta.spb.ru.