Власти Петербурга сообщили о завершении реконструкции фасадов зданий на Невском проспекте
Реконструкция фасадов зданий на Невском проспекте Санкт-Петербурга близится к завершению. Работы ведутся в рамках городской программы благоустройства и реконструкции исторического облика центральной магистрали. Специалисты заканчивают покраску декоративных элементов, очистку поверхностей и восстановление кирпичных кладок. Об этом написала gazeta.spb.ru.
Уже отремонтированы фасады 14 объектов, среди которых значится знаменитый дом на Невском проспекте. Архитектурные детали реставрированы с учетом стилистики XIX века, удалены устаревшие конструкции вентиляции, восстановлены декоративные элементы.
Помимо внешнего вида, восстанавливаются крыши зданий: заменяются несущие конструкции, монтируются новые водостоки и теплоизоляционные покрытия. Применяемая четырехслойная фольгированная изоляция предотвращает потерю тепла зимой, что улучшает энергоэффективность зданий.
Общая стоимость ремонтных работ составляет около 1,5 миллиарда рублей.