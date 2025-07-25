Власти Петербурга сообщили о росте объема промышленного производства на 8%
За первые шесть месяцев 2025 года промышленное производство в Санкт-Петербурге увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на вице-губернатора Кирилла Полякова.
Лидерами стали предприятия обрабатывающей промышленности, где прирост составил 10,1%. Значительный вклад внесли компании машиностроительного комплекса.
Наиболее впечатляющий рост показали следующие сегменты: производство компьютеров, электронных и оптических устройств — 30,3%; выпуск прочей транспортной техники и оборудования — 24,2%; автопром — 22%; текстильная промышленность — 12,7%; металлообработка — 10,9%; пищевая промышленность — 5,1%.