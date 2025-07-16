Власти Петербурга сообщили о реставрации плотин на Верхних прудах

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» стартовали реставрационные работы на плотинах Верхних прудов. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации Северной столицы.
Исторические сооружения, расположенные в живописной части Екатерининского парка, были возведены в период с 1770 по 1779 год по проекту инженера Ивана Герарда. Завершить реставрацию планируется до конца текущего года.
В рамках проекта специалисты очистят, укрепят конструкции и обработают кладку материалом для гидроизоляции. Затем будут восстановлены центральные элементы. Кроме того, планируется обустроить пешеходную дорожку, пересекающую обе плотины.
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