Власти Петербурга сообщили, что более 500 тысяч горожан участвуют в добровольческих движениях

Более 507 тысяч жителей Северной столицы активно участвуют в деятельности добровольческих организаций. Методы увеличения эффективности программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия» обсудили представители городских властей, сообщил « Вечерний Санкт-Петербург ».

В рамках проекта местное правительство стремится увеличить долю граждан, участвующих в добровольчестве, до 8,7% к 2025 году и до 15,1% к 2030 году. Сейчас город опережает годовой план более чем на 1,28%.

В Санкт-Петербурге добровольцы могут выбрать из 17 направлений деятельности. Среди них — событийная, экологическая, инклюзивная, патриотическая и социальная. Кроме того, жители Северной столицы нередко привлекаются к помощи в чрезвычайных ситуациях, добавил «Петроград».