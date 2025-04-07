Власти Петербурга предложили горожанам обсудить новые правила застройки

Жителям Северной столицы предложили принять участие в общественных обсуждениях новых правил землепользования и застройки. Подробности рассказал комитет по градостроительству и архитектуре в беседе с газетой « Петербургский дневник ».

По данным организации, документ регулирует порядок использования земельных участков и строительства объектов на них, опираясь на Генеральный план города.

«Генеральный план и Правила землепользования и застройки служат основой для подготовки документации по планировке конкретной территории и размещения будущих объектов капитального строительства», — пояснили специалисты.

Проект правил содержит семь приложений, в том числе карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. Генеральный план предусматривает функциональное использование территории города.

После получения всех необходимых согласований было принято решение о начале общественных обсуждений по проекту изменений правил с 9 по 15 апреля. Жители города могут внести свои предложения на сайте комитета.