Власти Петербурга пообещали завершить проекты трех станций Красносельско-Калининской линии в 2026 году

Подготовка проектов станций «Боровая», «Каретная» и «Заставская» Красносельско-Калининской линии в Петербурге будет завершена в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по строительству.

После окончания работ по подготовке проектной документации специалистам предстоит дождаться заключения госэкспертизы. В настоящее время на станциях ведутся инженерная подготовка, сооружение горного комплекса и его фундаментов.

Два проходческих щита, задействованных в строительстве Красносельско-Калининской линии, уже прошли участок «Броневой» и продолжают движение в направлении станции «Заставская».