Власти Петербурга поддержали идею с увеличением выплат для студенческих семей

Бюджетно-финансовый комитет Санкт-Петербурга одобрил идею увеличить ежемесячные выплаты студенческим семьям. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные председателя объединения Дениса Четырбока.
Сумма может сравняться с городским прожиточным минимумом для детей. Ежемесячную выплату предложили поднять с 3,5 тысячи до 18 749 рублей, пояснил Четырбок.
Кроме того, законопроект дает более четкое определение термину «студенческая семья». Чтобы получить материальную поддержку, у одного или обоих родителей должна быть степень бакалавра или специалитета. В настоящее время в городе зарегистрировано 54 семьи студентов, которые вправе рассчитывать на такие меры.
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