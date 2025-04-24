Власти Петербурга поддержали идею с увеличением выплат для студенческих семей

Бюджетно-финансовый комитет Санкт-Петербурга одобрил идею увеличить ежемесячные выплаты студенческим семьям. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные председателя объединения Дениса Четырбока.

Сумма может сравняться с городским прожиточным минимумом для детей. Ежемесячную выплату предложили поднять с 3,5 тысячи до 18 749 рублей, пояснил Четырбок.

Кроме того, законопроект дает более четкое определение термину «студенческая семья». Чтобы получить материальную поддержку, у одного или обоих родителей должна быть степень бакалавра или специалитета. В настоящее время в городе зарегистрировано 54 семьи студентов, которые вправе рассчитывать на такие меры.