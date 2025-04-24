Власти Петербурга окажут финансовую поддержку городским рестораторам

Санкт-Петербург предпринимает дополнительные усилия для стимулирования малого и среднего бизнеса в сфере общепита. Заместитель мэра Кирилла Поляков недавно предложил новую систему субсидирования расходов предпринимателей, занимающихся подготовкой и эксплуатацией точек питания. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Согласно инициативе, власти намерены компенсировать рестораторам затраты на приобретение оборудования местного производства вплоть до 70%, а в случае приобретения через посредника — до половины расходов. Размер компенсационных выплат составит не менее миллиона рублей на одно предприятие.

Общий объем финансирования мер поддержки достигнет более 23 миллионов рублей. Предприниматели, заинтересованные в участии, могут подавать заявки онлайн через специальную платформу Городского акселератора.