Власти Петербурга обсудили вопрос доступности транспорта для инвалидов

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга провел заседание, посвященное вопросам доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан. Об этом сообщила gazeta.spb .

Во время мероприятия были подведены итоги предыдущих обсуждений, среди которых — обеспечение доступности услуг «социального такси», сотрудничество с общественными организациями инвалидов для улучшения условий пользования транспортом, а также доступность водного транспорта и причалов.

Особое внимание уделялось теме информирования граждан о возможностях транспортной системы города. Также стало известно, что в планы на 2025 год входят установка звуковых сигналов на светофорах по 60 адресам, снижение уровня бордюров на более чем 200 участках, организация парковочных зон для инвалидов на шести территориях.