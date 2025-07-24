Власти Петербурга объявили о сносе незаконного ТЦ у «Приморской»

Специалисты комитета по контролю за имуществом Петербурга в сотрудничестве с Центральным проектно-экспериментальным институтом градостроительства начали демонтаж четырехэтажного торгового центра рядом со станцией метро «Приморская», сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известно, что объект возвели без разрешения на капитальное строительство. Участок предоставили для временного павильона, однако на нем построили торговый комплекс площадью 600 квадратных метров.
Арендатор не выполнил условия соглашения о приведении постройки в соответствие с нормативами. Несмотря на регулярные предписания о нарушениях, которые власти направляли с 2018 по 2025 год, объект продолжал использоваться незаконно после истечения срока аренды 7 июня 2025 года. Администрация собирается благоустроить территорию с учетом интересов жителей, добавил «Петроград».
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