Власти Петербурга объявили о планах по реставрации Покровской больницы на Васильевском острове

В Санкт-Петербурге запланировали работы по реставрации Покровской больницы, расположенной на Васильевском острове. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на пресс-службу городского комитета имущественных отношений.

Известно, что договор аренды исторического здания по программе «Рубль за метр» был заключен с ООО «МПК ФОРМИ». После завершения ремонта компания сможет арендовать объект, площадь которого превышает 3,4 тысячи квадратных метров, за символическую плату — один рубль за квадратный метр в год, написала Neva.Today.

Организация планирует провести масштабную реставрацию и модернизацию современной медицинской инфраструктуры в течение семи лет.