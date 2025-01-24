Власти Петербурга: капремонт набережной канала Грибоедова завершат летом

Капитальный ремонт набережной канала Грибоедова в Северной столице завершен на 50%. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

По данным местных властей, весь объем работ планируют закончить летом текущего года. Соответствующие мероприятия организованы на участке левого берега между Подьяческим и Вознесенским мостами. Его протяженность составляет 121,46 метра.

За годы эксплуатации набережная пришла в неудовлетворительное состояние: камни гранитной облицовки сдвинулись, произошли просадки грунта, а сама стенка отклонилась от своего первоначального положения почти на 40 сантиметров.