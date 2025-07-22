Власти Пермского края объявили особый противопожарный режим в лесах региона

Губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление о введении особого противопожарного режима в лесах Пермского края до 10 сентября. Об этом сообщило Ura.ru.

В регионе будут действовать дополнительные меры и требования, направленные на усиление пожарной безопасности.

В частности, в лесных массивах запрещено разводить костры за пределами специально оборудованных мест. Специалисты планируют ввести и другие ограничения, добавил RT.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте