Власти Пермского края объявили особый противопожарный режим в лесах региона
Губернатор Дмитрий Махонин подписал постановление о введении особого противопожарного режима в лесах Пермского края до 10 сентября. Об этом сообщило Ura.ru.
В регионе будут действовать дополнительные меры и требования, направленные на усиление пожарной безопасности.
В частности, в лесных массивах запрещено разводить костры за пределами специально оборудованных мест. Специалисты планируют ввести и другие ограничения, добавил RT.
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