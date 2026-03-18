Власти Пермского края анонсировали строительство 13 новых спортивных объектов

В 2026 году на территории Прикамья появятся 13 новых спортивных сооружений. Большая часть из них будет открыта в Перми, сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

В административном центре будет построено пять спортивных площадок и две хоккейные коробки в разных районах. Спортивные площадки также откроют в Чернушинском, Чайковском, Лысьвенском и Большесосновском округах.

В Карагайском округе рядом с уже существующей спортивной площадкой появится круговая беговая дорожка. В поселке Кукуштан Пермского округа будет возведена новая хоккейная коробка.