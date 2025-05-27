Власти Новосибирска анонсировали снос больше трех сотен домов

Власти Новосибирска анонсировали снос около 350 зданий, расположенных на улицах Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская и III Интернационала. Работы запланированы в рамках масштабного городского обновления, сообщил Atas.info.
Утвержденный в 2023 году проект предполагает полную реконструкцию частных секторов Октябрьского района Новосибирска. На площади 21,6 гектара будет ликвидировано примерно 350 строений, большинство из которых признаны аварийными и непригодными для проживания.
Вместо них появятся новые многоэтажные жилые кварталы, социальные учреждения, включающие школу на тысячу учеников, два детсада общей вместимостью 320 человек и новую поликлинику. Минимальная сумма вложений в реализацию проекта составит порядка 30 миллиардов рублей.
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