Власти Новосибирска анонсировали снос больше трех сотен домов

Власти Новосибирска анонсировали снос около 350 зданий, расположенных на улицах Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская и III Интернационала. Работы запланированы в рамках масштабного городского обновления, сообщил Atas.info .

Утвержденный в 2023 году проект предполагает полную реконструкцию частных секторов Октябрьского района Новосибирска. На площади 21,6 гектара будет ликвидировано примерно 350 строений, большинство из которых признаны аварийными и непригодными для проживания.

Вместо них появятся новые многоэтажные жилые кварталы, социальные учреждения, включающие школу на тысячу учеников, два детсада общей вместимостью 320 человек и новую поликлинику. Минимальная сумма вложений в реализацию проекта составит порядка 30 миллиардов рублей.