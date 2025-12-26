Власти Новокуйбышевска объявили об обновлении восьми общественных пространств

В 2025 году в Новокуйбышевске Самарской области преобразились восемь общественных пространств благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru со ссылкой на данные местных властей.

Общая сумма инвестиций составила 72 миллиона рублей. Так, на на площади П. Н. Узункояна и аллее на улице Гагарина обновили освещение и тротуар, установили урны и скамейки, а также провели озеленение.

На пешеходной зоне по улице Ворошилова проложили новые дорожки, оборудовали места для отдыха и установили светодиодные фонари — «одуванчики». Аналогичные работы были выполнены и на улице Миронова.