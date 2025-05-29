Власти Нижнего Новгорода заявили о ликвидации свалки после пожара

В Канавинском районе Нижнего Новгорода ведется активная работа по устранению навалов мусора. Ранее территория оказалась охвачена огнем, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные местной администрации.
Речь идет о свалке, расположенной на улице Фонвизина. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий возгорания.
Кроме того, ранее были очищены участки по нескольким адресам: на улицах Ухтомского (дома 42 и 89), Подворной (дом 1) и Кузбасской (дом 37). Уборка также прошла на улицах Болотникова, Пешкова и Ледокола «Садко».
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