Власти Нижнего Новгорода анонсировали появление 18 площадок для мини-футбола
В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся 18 новых площадок для игры в мини-футбол. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на городской департамент физической культуры и спорта.
Три объекта появятся на территории спортшкол, еще 15 установят на обновленных площадках в разных районах города.
«В соревнованиях по футболу различного уровня ежегодно принимают участие все воспитанники муниципальных спортивных школ», — отметили в организации.
Согласно информации департамента, в настоящее время футболом в муниципальных спортшколах занимаются 2106 человек. Годом ранее их было меньше — всего 1880 спортсменов.
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