Власти Нижнего Новгорода анонсировали появление 18 площадок для мини-футбола

В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся 18 новых площадок для игры в мини-футбол. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на городской департамент физической культуры и спорта.

Три объекта появятся на территории спортшкол, еще 15 установят на обновленных площадках в разных районах города.

«В соревнованиях по футболу различного уровня ежегодно принимают участие все воспитанники муниципальных спортивных школ», — отметили в организации.

Согласно информации департамента, в настоящее время футболом в муниципальных спортшколах занимаются 2106 человек. Годом ранее их было меньше — всего 1880 спортсменов.