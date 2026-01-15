Власти Нижегородской области увеличат количество глэмпингов

В Нижегородской области более 200 гектаров земель предлагаются для инвесторов и предпринимателей, желающих развивать туристическую инфраструктуру. Информация обо всех участках доступна через специализированный онлайн-сервис «Земля для туризма», запущенный в 2023 году, написало НИА «Нижний Новгород» .

Сервис интегрирован в единую цифровую платформу Национальной системы пространственных данных (НСПД), разработанной на отечественном технологическом обеспечении.

Пользователи ресурса могут ознакомиться с подробной информацией о каждом участке: его границах, кадастровом номере, площади, назначении и стоимости. Помимо земельных участков, сервис включает сведения о туристических объектах, таких как музеи и природные заповедники, что облегчает разработку комплексного подхода к развитию туризма.

Руководитель регионального отделения Росреестра Оксана Штейн подтвердила, что проект показал свою востребованность и эффективность. Изначально в 2023 году в сервисе было представлено лишь 16 участков, но уже за первые девять месяцев 2024 года количество свободных площадей увеличилось до 40. Такая динамика свидетельствует о высоком интересе к проекту и перспективах дальнейшего расширения перечня доступных земель для туристов.