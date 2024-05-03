Власти Нижегородской области сообщили о высокой пожароопасности в лесах | 360°

03 мая 2024, 11:34
Власти Нижегородской области сообщили о высокой пожароопасности в лесах
В Нижегородской области ожидается высокий риск лесных пожаров. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
В ведомстве предупредили местных жителей, чтобы они не жгли мусор вблизи зеленых зон и воздержались от разведения костров в лесах. Также попросили не выбрасывать окурки и бутылки.
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Как добавил RT, режим высокой пожароопасности лесов и торфяников ожидается со 2 по 7 мая на юго-востоке Нижегородской области.
Пожары
МЧС РФ
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