Власти Нижегородской области сообщили о высокой пожароопасности в лесах | 360°

Общество 03 мая 2024, 11:34 Власти Нижегородской области сообщили о высокой пожароопасности в лесах

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В Нижегородской области ожидается высокий риск лесных пожаров. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В ведомстве предупредили местных жителей, чтобы они не жгли мусор вблизи зеленых зон и воздержались от разведения костров в лесах. Также попросили не выбрасывать окурки и бутылки.

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Как добавил RT, режим высокой пожароопасности лесов и торфяников ожидается со 2 по 7 мая на юго-востоке Нижегородской области.

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