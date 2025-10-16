Власти Нижегородской области сообщили о создании нефрологического центра

Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов объявил о создании нефрологического центра на базе больницы им. Н. А. Семашко. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

Учреждение функционирует в три смены и предлагает полный спектр услуг для диагностики и лечения хронической почечной недостаточности, включая консервативную терапию и различные виды диализа. Здесь проводят лечение пациентов даже с четвертой и пятой стадией заболевания.

По словам Никонова, следующим этапом может стать организация отделения трансплантации органа.