Власти Нижегородской области сообщили, что 60% жителей регулярно занимаются спортом

В Нижегородской области спортом и физической культурой регулярно занимаются 60% местных жителей. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин на отчетном заседании перед Законодательным собранием региона, сообщил сайт «Время Н».
По словам главы области, интерес к физической активности среди населения неуклонно растет. Ежегодно в местные спортивные секции приходят более 56 тысяч человек, а общее количество детских спортивных коллективов в регионе достигает 700.
Отдельно губернатор подчеркнул достижения нижегородских атлетов на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже, где они завоевали пять медалей.
Прокуратура приняла меры за нарушение антикоррупционного законодательства в Лобне
Доску почета с портретом бойца СВО откроют в Электроуглях
Судебные приставы взыскали 1,3 млн рублей долга с председателя СНТ в Подмосковье
Администрация Одинцова проведет прием жителей 5 августа
Более 1200 маскировочных сетей изготовили для бойцов СВО в Чехове
Фейк: MAX станет обязателен для получения документов на электронную подпись
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте