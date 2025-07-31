Власти Нижегородской области сообщили, что 60% жителей регулярно занимаются спортом

В Нижегородской области спортом и физической культурой регулярно занимаются 60% местных жителей. Такое заявление сделал губернатор Глеб Никитин на отчетном заседании перед Законодательным собранием региона, сообщил сайт « Время Н ».

По словам главы области, интерес к физической активности среди населения неуклонно растет. Ежегодно в местные спортивные секции приходят более 56 тысяч человек, а общее количество детских спортивных коллективов в регионе достигает 700.

Отдельно губернатор подчеркнул достижения нижегородских атлетов на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже, где они завоевали пять медалей.