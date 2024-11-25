Власти Нижегородской области анонсировали строительство крупнейшего в регионе ЖК

В Нижегородской области приступили к реализации самого масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Речь идет о возведении крупнейшего в регионе жилого квартала в районе деревни Ольгино. Под эти цели выделили земельный участок площадью 76,2 гектара. Там появятся более 320 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса. Кроме того, на территории построят два детских сада на 680 мест и школу на 1500 мест.

Для комфорта жильцов будут обустроены зоны отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом. Часть квартир передадут в пользование детей-сирот и владельцев аварийных домов.