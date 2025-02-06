Власти Нижегородской области анонсировали строительство амфитеатра

Строительство амфитеатра в Нижегородском кремле начнется в феврале. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства региона.
Проект реализуется в рамках благоустройства Губернаторского сада. Работы проводит государственное предприятие «ДиРОН».
В ходе реконструкции подрядчику предстоит обновить дорожки, создать систему водоотведения, установить малые архитектурные формы и декоративные осветительные приборы, укрепить склоны, посадить десятки деревьев и кустарников, а также засеять газоны.
На данный момент идет демонтаж старых конструкций. К концу зимы планируется начать заливку фундамента амфитеатра и возведение бетонных лестниц.
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