Власти Мурманска сообщили о завершении строительства культурных центров

В Мурманске подходят к концу работы по возведению центров культурного развития. В зданиях оборудуют дом культуры, концертные, спортивные и выставочные залы, а также музей, написал сайт «МК Мурманск» .

На данный момент на обоих объектах завершены основные строительные работы, включая монтаж несущих конструкций и устройство фундаментов. Следующий этап — кладка стен с использованием кирпича и газобетонных блоков. Также продолжается прокладка инженерных коммуникаций, сообщил сайт Statenews.ru.

Один из будущих центров расположен на улице Аскольдовцев, он будет двухэтажным, его площадь составит 1,7 тысячи квадратных метров.

Особое внимание уделено созданию просторных кабинетов для различных творческих занятий: предусмотрены помещения для хореографии, вокала, актерского мастерства, рисования. Кроме того, в проекте есть студии звукозаписи и специализированные зоны для дошкольников. Новые культурные пространства помогут развитию творчества и искусства среди жителей региона.