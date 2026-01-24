Власти Москвы заявили о росте мясной промышленности по итогам 2025 года

За период с января по ноябрь 2025 года выпуск мясных изделий в Москве увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое заявление сделал министр правительства столицы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, сообщила « Москва.ру ».

Столичные предприятия сегодня закрывают практически весь спектр спроса — от колбас и сосисок до мясных снеков и полуфабрикатов. Успехи мясной промышленности стали результатом системной поддержки отрасли, внедрения современных технологий и открытия новых производственных площадок.

За январь–ноябрь прошлого года выпуск мяса и субпродуктов в городе достиг почти 58 тысяч тонн, что на 10% больше, чем в предыдущем году.