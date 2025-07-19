Власти Москвы сообщили о создании современного района на месте промзоны «Соколиная Гора»

На территории бывшей промышленной зоны «Соколиная Гора» в российской столице планируют построить современный культурно-досуговый центр. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на данные руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Строительство ведется в рамках программы комплексного развития территорий. По словам Овчинского, городские власти учитывают потребности горожан при планировании проектов.

«Жители ждут не только новое жилье, но и полноценную инфраструктуру рядом — от школ и поликлиник до мест для общения, отдыха и досуга», — пояснил государственный деятель.

Новый культурный центр станет частью жилого квартала площадью 24 гектара. Там построят около 163 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: современные офисы, магазины, кафе и другие городские сервисы.