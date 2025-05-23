Власти Москвы сообщили о проведении 1,3 млн исследований водных проб в 2025 году

С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства провели 1,3 миллиона анализов водных проб. Исследования подтвердили соответствие качества воды установленным нормам на всем пути от источника до потребителя, сообщила « Москва.ру » со ссылкой на данные столичных властей.

Для контроля качества воды в городе организовали забор образцов в 250 точках. Кроме того, работает более 500 автоматических анализаторов, передающих данные в реальном времени. Эксперты оценивают около 200 физико-химических и биологических показателей.

На основе непрерывных измерений и лабораторных тестов определяют участки, где требуется коррекция технологических процессов очистки воды, и принимают меры. Примечательно, что ежедневный расход воды в Москве составляет три миллиона кубических метров.