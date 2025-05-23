Власти Москвы сообщили о проведении 1,3 млн исследований водных проб в 2025 году

С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства провели 1,3 миллиона анализов водных проб. Исследования подтвердили соответствие качества воды установленным нормам на всем пути от источника до потребителя, сообщила «Москва.ру» со ссылкой на данные столичных властей.
Для контроля качества воды в городе организовали забор образцов в 250 точках. Кроме того, работает более 500 автоматических анализаторов, передающих данные в реальном времени. Эксперты оценивают около 200 физико-химических и биологических показателей.
На основе непрерывных измерений и лабораторных тестов определяют участки, где требуется коррекция технологических процессов очистки воды, и принимают меры. Примечательно, что ежедневный расход воды в Москве составляет три миллиона кубических метров.
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